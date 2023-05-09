UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силы ПВО сбили российский БПЛА "Орлан-10" в Николаевской области – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 15:50
Силы ПВО сбили российский БПЛА
БПЛА "Орлан-10", октябрь 2022 года (Фото: полиция Киевской области)

Противовоздушная оборона сбила российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" в небе над Николаевской областью. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Военные отметили, что вражеский разведывательный дрон "приземлили" во вторник, 9 мая.

"В Николаевской области силами и средствами ПВО уничтожен российский БПЛА "Орлан-10", – проинформировали в ВК "Юг".

В январе 2023 года заместитель командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что РФ начала использовать беспилотник "Орлан-10" для сброса обломочных гранат.

СПРАВКА. "Орлан-10" – БПЛА, разработанный в 2000-х годах. Это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для разведывательных операций. В мае 2022 года была представлена его ударная модификация.

Читайте также: Полиция показала обломки одного из сбитых в Киевской области "шахедов" – фото

Олег Васьків
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Орлан-10 война БПЛА ППО
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 