Силы ПВО сбили российский БПЛА "Орлан-10" в Николаевской области – ВСУ

Противовоздушная оборона сбила российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" в небе над Николаевской областью. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".

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Военные отметили, что вражеский разведывательный дрон "приземлили" во вторник, 9 мая.

"В Николаевской области силами и средствами ПВО уничтожен российский БПЛА "Орлан-10", – проинформировали в ВК "Юг".

В январе 2023 года заместитель командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что РФ начала использовать беспилотник "Орлан-10" для сброса обломочных гранат.

СПРАВКА. "Орлан-10" – БПЛА, разработанный в 2000-х годах. Это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для разведывательных операций. В мае 2022 года была представлена его ударная модификация.

8 мая 2023 года пограничники на востоке "приземлили" три мультикоптерных дрона россиян.

8 мая в небе над Киевской областью украинские военные сбили 35 из 35 вражеских беспилотников типа "шахед".

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Олег Васьків

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