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Силы ПВО сбили российский штурмовик Су-25 над Харьковом. Пилота ищут

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 13:16

Силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации – штурмовик Су-25. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

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Пилоту самолета удалось катапультироваться. Подразделения Вооруженных сил Украины совместно с силами ТрО, Нацгвардии и СБУ ведут активные поиски воздушного преступника.

Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота, отметил Синегубов. Над городом почти постоянно одновременно находятся пять-семь штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов с мирными жителями.

"Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы противника преобладают", – заверил Синегубов.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля украинская армия уничтожила 44 самолета и 48 вертолетов врага.

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Валерия Кондратова
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