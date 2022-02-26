"Симпсоны" поддержали Украину. Вся семейка взяла в руки украинские флаги
Официальный твиттер-аккаунт американского мультсериала "Симпсоны" поддержал Украину.
Они опубликовали общее "фото" семейства с украинскими флагами, нарисованное создателем сериала Мэттом Грейнингом.
#TheSimpsons #Simpsons #Ukraine pic.twitter.com/aWvgTUGJKP— The Simpsons (@TheSimpsons) February 26, 2022
Раньше режиссер Дэвид Линч, создатель "Твин Пикс" и многих классических фильмов, обратился к Путину в очередном выпуске своего ютуб-канала "Театр Дэвида Линча".
Он сказал, что все люди несут ответственность за то, как они относятся к соседям, и что есть закон природы, от которого невозможно уклониться: что посеешь, то и пожнешь.
"Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Украинцы не атаковали вашу страну. Это вы ее сейчас атакуете. И все смерти и разрушения вернутся к вам", – сказал Линч.
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