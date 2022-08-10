"Символ недееспособности". У Зеленского обратили внимание на россиянина в руководстве ООН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратил внимание на россиянина Владимира Воронкова, который руководит одной из структур ООН. Об этом он написал в Twitter.

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Подоляк заявил, что главой контртеррористического управления и заместителем генерального секретаря ООН является россиянин Василий Воронков.

"Представитель крупнейшей террористической организации занимается контртерроризмом. Что дальше? Борьбу с наркотрафиком возглавит Эль Чапо? Почему ООН – символ недееспособности?", — задался вопросом советник главы ОП.

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Дмитрий Гриниченко

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