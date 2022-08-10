"Символ недееспособности". У Зеленского обратили внимание на россиянина в руководстве ООН
10.08.2022, 11:49
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратил внимание на россиянина Владимира Воронкова, который руководит одной из структур ООН. Об этом он написал в Twitter.
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Подоляк заявил, что главой контртеррористического управления и заместителем генерального секретаря ООН является россиянин Василий Воронков.
"Представитель крупнейшей террористической организации занимается контртерроризмом. Что дальше? Борьбу с наркотрафиком возглавит Эль Чапо? Почему ООН – символ недееспособности?", — задался вопросом советник главы ОП.
- Посол США при ООН Линда Томас Гринфилд считает, что Россия не хочет завершать войну путем переговоров.
- Подоляк заявлял, что, обстреляв одесский торговый порт, Россия "намеренно нанесла демонстративный и унизительный удар по репутации Турции и ООН", так как они, согласно подписанному в Стамбуле соглашению, являются гарантами безопасности транспортных зерновых коридоров.
- Недавно постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица ответил одному из основателей культовой рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу, который призвал президента США Джо Байдена "остановить войну" России против Украины, заставив президента Владимира Зеленского сдаться.
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