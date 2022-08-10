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"Символ недееспособности". У Зеленского обратили внимание на россиянина в руководстве ООН

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 11:49
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратил внимание на россиянина Владимира Воронкова, который руководит одной из структур ООН. Об этом он написал в Twitter.

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Подоляк заявил, что главой контртеррористического управления и заместителем генерального секретаря ООН является россиянин Василий Воронков. 

"Представитель крупнейшей террористической организации занимается контртерроризмом. Что дальше? Борьбу с наркотрафиком возглавит Эль Чапо? Почему ООН – символ недееспособности?", — задался вопросом советник главы ОП.

Читайте также: Генсек ООН: Человечество отделяет всего одно недоразумение от ядерного уничтожения 

Дмитрий Гриниченко
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Россия ООН война михаил подоляк
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