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Посол США в ООН: Мы не видим готовности России к завершению войны путем переговоров

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 03:57
Посол США в ООН: Мы не видим готовности России к завершению войны путем переговоров - Фото
Фото: EPA

Посол США при ООН Линда Томас Гринфилд считает, что Россия не хочет завершать войну путем переговоров. Об этом она сказала в пятницу в Гане во время турне по африканским странам.

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"Я слышала от некоторых, что африканцы не хотят, чтобы на них давили с требованием выбрать одну из сторон или поддержать определенную позицию. Я понимаю это. Никто из нас не хочет повторения холодной войны. И африканцы имеют право определять свою внешнеполитическую позицию без давления и манипуляций, без угроз", – сказала она во время выступления.

При этом она попросила понять, что именно из-за России, а не из-за Украины, десятки миллионов африканцев оказались перед угрозой голода.

"Это больше, чем все население Ганы", – отметила Томас-Гринфилд.

"Я слышала, как многие африканские лидеры говорят, что они хотят дипломатического завершения этой войны. И мы не можем с этим не согласиться. Москве и Киеву нужно будет найти способы жить вместе в мире. Разногласия всегда лучше решать за столом переговоров, а не на поле боя. К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова принять дипломатическое решение", – сказала посол.

Она добавила, что диалог и переговоры должны проходить на условиях, которые определит украинский народ.

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Андрей Водяный
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Россия США война Линда Томас-Гринфилд
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