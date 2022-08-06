Посол США в ООН: Мы не видим готовности России к завершению войны путем переговоров

Посол США при ООН Линда Томас Гринфилд считает, что Россия не хочет завершать войну путем переговоров. Об этом она сказала в пятницу в Гане во время турне по африканским странам.

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"Я слышала от некоторых, что африканцы не хотят, чтобы на них давили с требованием выбрать одну из сторон или поддержать определенную позицию. Я понимаю это. Никто из нас не хочет повторения холодной войны. И африканцы имеют право определять свою внешнеполитическую позицию без давления и манипуляций, без угроз", – сказала она во время выступления.

При этом она попросила понять, что именно из-за России, а не из-за Украины, десятки миллионов африканцев оказались перед угрозой голода.

"Это больше, чем все население Ганы", – отметила Томас-Гринфилд.



"Я слышала, как многие африканские лидеры говорят, что они хотят дипломатического завершения этой войны. И мы не можем с этим не согласиться. Москве и Киеву нужно будет найти способы жить вместе в мире. Разногласия всегда лучше решать за столом переговоров, а не на поле боя. К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова принять дипломатическое решение", – сказала посол.

Она добавила, что диалог и переговоры должны проходить на условиях, которые определит украинский народ.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Россия готова подписывать договор только на условиях, "похожих на капитуляцию" Украины.

Спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что Запад не выступает против переговоров Украины и России, но диктатор Владимир Путин не настроен на дипломатию.

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Андрей Водяный

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