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Подоляк: Ракеты по порту Одессы – унизительный удар по репутации Турции и ООН

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 19:14
Подоляк: Ракеты по порту Одессы – унизительный удар по репутации Турции и ООН - Фото
Михаил Подоляк (скриншот с видео)

Обстреляв одесский торговый порт, Россия "намеренно нанесла демонстративный и унизительный удар по репутации Турции и ООН", так как они, согласно подписанному в Стамбуле соглашению, являются гарантами безопасности транспортных зерновых коридоров. Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Умышленный удар РФ по Одесскому порту буквально через несколько часов после подписания всех документов идеально характеризует специфическое "психическое состояние" России. Они явно предпочитают постоянно доказывать миру, особенно тем, кто все еще питает иллюзии по поводу остатков "российского разума", что совершенно недоговороспособны. И это здорово. Потому что слишком очевидно…" – написал Подоляк.

Ударом по порту, считает он, Россия показала свое пренебрежение к арабским и африканским странам – основным покупателям украинского зерна.

Подоляк убежден, что Россия также "намеренно нанесла демонстративный и унизительный удар по репутации Турции и ООН, опять же неформально обратившись к ним со своей классической фразой: "Ну и что вы сделаете?"

Он напомнил, что именно Турция и ООН являются полными гарантами безопасности транспортных зерновых коридоров, "и они гарантировали голодному миру (не только Украине), что Россия будет стоять в стороне хотя бы здесь".

"Очень красноречивая и полезная история о том, как российская похоронная команда продолжает ожесточенно хоронить сама себя", – написал советник главы ОП.

Вадим Ребрина
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Россия ООН Одесса Турция михаил подоляк
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