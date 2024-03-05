Синегубов о Купянском направлении: Цель ВСУ – занять высоты, откуда враг наступает

На этом направлении противник продолжает давить у сел Синьковка и Табаевка, заявил глава Харьковской ОВА Синегубов

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

В селе Табаевка на Лимано-Купянском направлении враг ведет активные боевые действия, чтобы добиться тактических успехов, однако Вооруженные силы Украины отбивают атаки и пытаются занять высоты, откуда россияне наступают. Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в эфире телемарафона.

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По его словам, уже несколько месяцев россияне держат на Лимано-Купянском направлении более 100 000 военных, из которых 40 000 – штурмовики. Противник продолжает давить возле населенных пунктов Синьковка и Табаевка, пытается реализовать наступательный потенциал. Однако все вражеские атаки были отражены Силами обороны Украины.

"В Табаевке враг ведет активные боевые действия, чтобы добиться тактических успехов, однако ВСУ дают достойный отпор. Цель наших военных – занять высоты, откуда враг наступает", – отметил глава Харьковской ОВА.

Табаевка на карте DeepState

Также чиновник заявил, что потери у россиян на этом направлении "огромны". Враг, по его словам, настолько деморализован, что российское военное руководство прибегает к практике заградительных отрядов.

Синегубов сообщил и об изменении качества вражеских штурмов. Он утверждает, что из-за уничтожения украинскими военными вражеских танков и бронетранспортеров, оккупанты начали наступать на так называемых мотолыгах, на которых в штурмы "в принципе не идут".

СПРАВКА. Заградительные отряды – подразделения, которые размещаются позади основных войск для предотвращения отступления и бегства военнослужащих с поля боя, задержания шпионов, диверсантов и дезертиров, возвращения в части отставших беглецов и военнослужащих. Создавались в вооруженных силах разных государств, в критических ситуациях, из наиболее подготовленных военнослужащих.

1 марта Евлаш сообщал, что на Лимано-Купянском направлении есть две наиболее горячие точки, где идут боевые действия: вблизи Синьковки, за которую ведутся "жестокие бои" и Терны у реки Черный Жеребец – на Торском выступе.

В течение 2 марта Силы обороны на Лиманском направлении отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск.

2 марта Евлаш заявил, что на Лимано-Купянском направлении россияне начали сосредотачивать силы вблизи Тернов, уменьшив интенсивность наступлений вблизи Синьковки.

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