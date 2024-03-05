Синєгубов про Куп’янський напрямок: Мета ЗСУ – зайняти висоти, звідки ворог наступає

На цьому напрямку противник продовжує тиснути біля сіл Синьківка і Табаївка, заявив очільник Харківської ОВА Синєгубов

Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

У селі Табаївка на Лимано-Куп’янському напрямку ворог веде активні бойові дії, щоб досягнути тактичних успіхів, однак Збройні Сили України відбивають атаки й намагаються зайняти висоти, звідки росіяни наступають. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону.

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За його словами, вже декілька місяців поспіль росіяни тримають на Лимано-Куп’янському напрямку понад 100 000 військових, з яких 40 000 – штурмовики. Противник продовжує тиснути біля населених пунктів Синьківка і Табаївка, намагається реалізувати наступальний потенціал. Однак всі ворожі атаки були відбиті Силами оборони.

"У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб досягнути тактичних успіхів, однак ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових – зайняти висоти, звідки ворог наступає", – зазначив голова Харківської ОВА.

Табаївка на карті DeepState

Також посадовець заявив, що втрати у росіян на цьому напрямку "величезні". Ворог, за його словами, настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво вдається до практики загороджувальних загонів.

Синєгубов повідомив і про зміну якості ворожих штурмів. Він стверджує, що через знищення українськими військовими ворожих танків та бронетранспортерів, окупанти почали наступати на так званих мотолигах, на яких у штурмові дії "в принципі не йдуть".

ДОВІДКА. Загороджувальні загони – підрозділи, які розміщуються позаду основних військ для запобігання відступу та втечі військовослужбовців з поля бою, затримання шпигунів, диверсантів і дезертирів, повернення до частини втікачів і військовослужбовців, що відстали. Створювалися у збройних силах різних держав, у критичних ситуаціях, з найбільш підготовлених військовослужбовців.

1 березня Євлаш повідомляв, що на Лимано-Куп'янському напрямку є дві найбільш гарячі точки, де точаться бойові дії: поблизу Синьківки, за яку ведуться "жорсткі бої" та Терни біля річки Чорний Жеребець – на Торському виступі.

Протягом 2 березня Сили оборони на Лиманському напрямку відбили сім атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

2 березня Євлаш заявив, що на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни почали зосереджувати сили поблизу Тернів, зменшивши інтенсивність наступів поблизу Синьківки.

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