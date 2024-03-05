Армія Росії і далі зазнає величезних втрат. Майже 100 одиниць техніки та 1070 осіб

Збройні Сили України "відмінусували" 1070 російських окупантів за добу боїв на фронті

Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1070 солдатів та офіцерів, 95 одиниць техніки, а також 51 артилерійську систему за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 74 бойові зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 419 020 (+1070),

– танків – 6657 (+9),

– бойових броньованих машин – 12 688 (+28),

– артилерійських систем – 10 258 (+48),

– РСЗВ – 1007 (+3),

– засобів ППО – 700 (+2),

– літаків – 347,

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7863 (+18),

– крилатих ракет – 1917 (+1),

– кораблів/катерів – 25,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 423 (+49),

– спеціальної техніки – 1630 (+9).

3 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що найбільше боїв було на Новопавлівському напрямку (район Мар'їнки). Також росіяни активно наступають біля Авдіївки та Бахмута.

Вранці 4 березня військові писали, що у Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що ЗСУ ведуть бої з росіянами на східних околицях Новомихайлівки під Мар'їнкою.

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