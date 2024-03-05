Армія Росії і далі зазнає величезних втрат. Майже 100 одиниць техніки та 1070 осіб
Російська армія втратила 1070 солдатів та офіцерів, 95 одиниць техніки, а також 51 артилерійську систему за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 74 бойові зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 419 020 (+1070),
– танків – 6657 (+9),
– бойових броньованих машин – 12 688 (+28),
– артилерійських систем – 10 258 (+48),
– РСЗВ – 1007 (+3),
– засобів ППО – 700 (+2),
– літаків – 347,
– вертольотів – 325,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7863 (+18),
– крилатих ракет – 1917 (+1),
– кораблів/катерів – 25,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 423 (+49),
– спеціальної техніки – 1630 (+9).
- 3 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що найбільше боїв було на Новопавлівському напрямку (район Мар'їнки). Також росіяни активно наступають біля Авдіївки та Бахмута.
- Вранці 4 березня військові писали, що у Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.
- Спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що ЗСУ ведуть бої з росіянами на східних околицях Новомихайлівки під Мар'їнкою.
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