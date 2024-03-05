ЗСУ: Росія проривається під Авдіївкою та Мар'їнкою, десятки штурмів — ситуація та карта

Найбільша кількість бойових зіткнень з росіянами була зафіксована в районах Авдіївки та Мар'їнки

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 74 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки та Табаївки.

Біля Кремінної українські воїни відбили чотири штурми в районах Тернів та Білогорівки.

Під Бахмутом ЗСУ відбили шість атак у районах Андріївки, Іванівського та Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 28 атак у районах Новоселівки, Бердичів, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 22 штурми в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного під Мар'їнкою.

На Запоріжжі невдалою була атака противника на Роботине.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм у Кринках, відбили два штурми.

Українська авіація завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу та одній наземній станції управління безпілотниками. Знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Ракетники вразили три райони зосередження армії РФ, засіб протиповітряної оборони та шість артилерійських систем.

3 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що найбільше боїв було на Новопавлівському напрямку (район Мар'їнки). Також росіяни активно наступають біля Авдіївки та Бахмута.

Вранці 4 березня військові писали, що у Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що ЗСУ ведуть бої з росіянами на східних околицях Новомихайлівки під Мар'їнкою.

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