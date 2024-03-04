Росія кидає резерви та підкріплення, щоб захопити Новомихайлівку, успіху не має – ЗСУ

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники зосереджують резерви та перекидають підкріплення, щоб захопити Новомихайлівку на Новопавлівському напрямку (колишній Мар'їнський), проте не мають успіху "від слова зовсім". Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі Радіо Свобода.

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У районі села Новомихайлівка росіяни зосереджують "дуже значні резерви", перекидають підкріплення з російської глибинки, аби захопити цей населений пункт.

"Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях – 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім", – підсумував він.

Новомихайлівка на карті Deepstate

Сьогодні ж Лиховій повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

3 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що найбільше боїв було на Новопавлівському напрямку (район Мар'їнки). Також росіяни активно наступають біля Авдіївки та Бахмута.

Вранці 4 березня військові писали, що на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Сьогодні речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що ЗСУ ведуть бої із росіянами на східних околицях Новомихайлівки під Мар'їнкою.

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