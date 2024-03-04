Росія кидає резерви та підкріплення, щоб захопити Новомихайлівку, успіху не має – ЗСУ
Російські загарбники зосереджують резерви та перекидають підкріплення, щоб захопити Новомихайлівку на Новопавлівському напрямку (колишній Мар'їнський), проте не мають успіху "від слова зовсім". Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі Радіо Свобода.
У районі села Новомихайлівка росіяни зосереджують "дуже значні резерви", перекидають підкріплення з російської глибинки, аби захопити цей населений пункт.
"Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях – 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім", – підсумував він.
Сьогодні ж Лиховій повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
- 3 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що найбільше боїв було на Новопавлівському напрямку (район Мар'їнки). Також росіяни активно наступають біля Авдіївки та Бахмута.
- Вранці 4 березня військові писали, що на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.
- Сьогодні речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що ЗСУ ведуть бої із росіянами на східних околицях Новомихайлівки під Мар'їнкою.
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