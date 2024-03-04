РФ бросает резервы и подкрепления, чтобы захватить Новомихайловку, успеха не имеет – ВСУ

Российский захватчик (Фото: ресурс окупантов)

Российские захватчики сосредотачивают резервы и перебрасывают подкрепления, чтобы захватить Новомихайловку на Новопавловском направлении (бывшем Марьинском), однако у них нет успеха "от слова совсем". Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире Радио Свобода.

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В районе села Новомихайловка россияне сосредоточивают "очень значительные резервы", опрокидывают подкрепления с российской глубинки, чтобы захватить этот населенный пункт.

"Там каждый день больше штурмов, чем на Авдеевском направлении. Вот, например, вчера 20 на Авдеевском направлении, а на Новомихайловке было и в ее окрестностях – 30 штурмов. Но оборона держится, враг прилагает огромные усилия, однако не имеет успеха от слова вовсе", – подытожил он.

Карта: Deepstate

Сегодня же Лыховий сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

3 марта Генштаб ВСУ сообщил, что больше всего боев было на Новопавловском направлении (район Марьинки). Также россияне активно наступают у Авдеевки и Бахмута.

Утром 4 марта военные писали, что в Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Сегодня спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что ВСУ ведут бои с россиянами на восточных окрестностях Новомихайловки под Марьинкой.

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