Deep State пише, що Росія закріплюється у Новомихайлівці. ЗСУ: Бої на околицях — карта

Лиховій заявив, що Сили оборони відбивають атаки росіян у районі Новомихайлівки, ворог іде малими штурмовими групами

Бої за Новомихайлівку (Фото: скриншот з відео)

Збройні Сили України ведуть бої із росіянами на східних околицях Новомихайлівки під Мар'їнкою. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net.

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За його словами, кількість атак окупантів на цьому напрямку часто більша, ніж поблизу Авдіївки.

Він зазначив, що оборонна операція триває, бої йдуть на околицях, загарбники вже довго намагаються захопити селище тактикою малих штурмових груп.

Лиховій заявив, що противник завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, а також активно застосовує FPV-дрони, але Сили оборони продовжують стримувати армію Росії.

Фронт у районі Новомихайлівки (Карта: DeepState)

Раніше український аналітичний OSINT-канал Deep State написав, що ворог посилив тиск на Новомихайлівку і продовжує закріплюватись у селищі.

"Вибити їх звідти за такої лінії зіткнення буде практично нереально", – заявили оглядачі.

Станом на 1 березня, за даними ОСУВ "Таврія", під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога.

3 березня повідомлялося, що найбільше боїв було на Новопавлівському напрямку (район Мар'їнки). Також росіяни активно наступають біля Авдіївки та Бахмута.

Вранці 4 березня військові писали, що на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.

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