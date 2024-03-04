Deep State пишет, что Россия закрепляется в Новомихайловке. ВСУ: Бои на окраинах — карта

Лыховий заявил, что Силы обороны отбивают атаки россиян в районе Новомихайловки, враг идет малыми штурмовыми группами

Бои за Новомихайловку (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины ведут бои с россиянами на восточных окраинах Новомихайловки под Марьинкой. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в комментарии LIGA.net.

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По его словам, количество атак оккупантов на данном направлении часто больше, чем вблизи Авдеевки.

Он отметил, что оборонная операция продолжается, бои идут на окраинах, захватчики уже долго пытаются захватить поселок тактикой малых штурмовых групп.

Лыховий заявил, что противник наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, а также активно применяет FPV-дроны, но Силы обороны продолжают сдерживать армию России.

Фронт в районе Новомихайловки (Карта: DeepState)

Ранее украинский аналитический OSINT-канал Deep State написал, что враг усилил давление на Новомихайловку и продолжает закрепляться в поселке.

"Выбить их оттуда при такой линии столкновения будет практически нереально", — заявили обозреватели.

По состоянию на 1 марта, по данным ОСГВ "Таврия", под Авдеевкой ситуация остается динамичной, россияне имеют локальные успехи, но Силам обороны удалось снизить темп наступления врага.

3 марта сообщалось, что больше всего боев было на Новопавловском направлении (район Марьинки). Также россияне активно наступают у Авдеевки и Бахмута.

Утром 4 марта военные писали, что на Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

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