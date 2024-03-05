ВСУ: Россия прорывается под Авдеевкой и Марьинкой, десятки штурмов — ситуация и карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами зафиксированы в районах Авдеевки и Марьинки

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито семь атак в районах Синьковки и Табаевки.

Около Кременной украинские воины отбили четыре штурма в районах Тернов и Белогоровки.

Под Бахмутом ВСУ отбили шесть атак в районах Андреевки, Ивановского и Клещеевки.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 28 атак в районах Новоселовки, Бердичей, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также провалились 22 штурма в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного под Марьинкой.

В Запорожской области неудачной была атака противника на Работино.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм в Крынках, отбили два штурма.

Украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава и одной наземной станции управления беспилотниками. Уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Ракетчики поразили три района сосредоточения армии РФ, средство противовоздушной обороны и шесть артиллерийских систем.

3 марта Генштаб ВСУ сообщил, что больше всего боев было на Новопавловском направлении (район Марьинки). Также россияне активно наступают у Авдеевки и Бахмута.

Утром 4 марта военные писали, что в Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что ВСУ ведут бои с россиянами в восточных окрестностях Новомихайловки под Марьинкой.

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