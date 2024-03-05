Армия России продолжает нести огромные потери. Почти 100 единиц техники и 1070 человек

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 1070 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1070 солдат и офицеров, 95 единиц техники, а также 51 артиллерийскую систему за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 74 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 419 020 (+1070),

— танков — 6657 (+9),

— боевых бронированных машин — 12 688 (+28),

— артиллерийских систем — 10 258 (+48),

— РСЗО — 1007 (+3),

— средств ПВО — 700 (+2),

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7863 (+18),

— крылатых ракет — 1917 (+1),

— кораблей/катеров — 25,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 423 (+49),

— специальной техники — 1630 (+9).

3 марта Генштаб ВСУ сообщил, что больше всего боев было на Новопавловском направлении (район Марьинки). Также россияне активно наступают у Авдеевки и Бахмута.

Утром 4 марта военные писали, что в Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что ВСУ ведут бои с россиянами в восточных окрестностях Новомихайловки под Марьинкой.

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