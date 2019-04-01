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01.04.2019, 16:31

Системных нарушений на выборах мы не увидели - Аваков

Системных нарушений на выборах мы не увидели - Аваков - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МВД сообщил, что поступила информация о 2605 нарушениях

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МВД не зафиксировало системных нарушений на выборах президента. Все нарушения – единичные случаи. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге в ЦИК, передает корреспондент LIGA.net.

"Системных нарушений на выборах мы не увидели", - сказал он.

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Аваков сообщил, что поступила информация о 2605 нарушениях, в том числе административных.  Открыто 61 уголовное производство.

Министр подчеркнул, что все нарушения носили не системный характер "Это были единичные случаи, иногда анекдотические", - добавил он.

Глава МВД подчеркнул, что благодаря действиям на упреждение удалось не допустить использования в первом туре таких нарушений как сетки и карусели.

В Комитете избирателей ранее также заявили, что нарушения на выборах были, но на результат первого тура не повлияли.

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Теги: выборы, арсен аваков, нарушения
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