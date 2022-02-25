Ситуация на вечер. Сводка от Арестовича о сопротивлении российским оккупантам

На север от Чернигова продолжаются бои: украинцы остановили комбинированную колону противника с более 100 единицами бронемашин и техники на одном направлении и всего более 300 на нескольких направления. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала 1+1.

"У них (россиян) там большие потери. Нанесли потери российским военным", – сказал он.

На Донбассе Украине в целом противостоят около 50 000 солдат, говорит Арестович, но ВСУ "не сдали ни одной позиции". Уничтожаются российские вертолеты, "взято в плен большое количество военных РФ".

Он напомнил, что сегодня оккупанты на севере Харькова нанесли мощный удар, "но военные смогли уничтожить четыре танка".

Сложная ситуация в Сумах. Город по-прежнему удерживают ВСУ, но на северной окраине россияне "прикрылись химзаводом и там расположились на ночь, чтобы не били по ним".

"В сумском направлении сожгли 15 российских танков", – уточнил он.

По словам Арестовича, российские агрессоры идут в направлении Мелитополя. Продолжаются бои за Херсон.

На беларуском направлении захвачена Чернобыльская АЭС, сказал спикер ОП. Нацгвардия дала там бой, но под натиском преобладающих сил противника бойцы отошли. Арестович считает, что "россияне попробуют шантажировать мир захваченной ЧАЭС".

"Сейчас Офис президента готовит ответ на возможный шантаж", – подчеркнул он.

Также, по его словам, отдельные группы россиян продвигаются в направлении Киева, "но это еще 2-3 БМП и 30-40 солдатов". "Мы посмотрим, как будут идти дальше, и готовы встречать противника", – сказал Арестович.

Читайте также: Военное положение. Запрещен выезд из Украина мужчин 18—60 лет – Госпогранслужба

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.