Ситуация опаснее, чем в холодную войну, но Путина удержат от ядерного оружия — Киссинджер

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что ситуация вокруг войны России против Украины "опаснее, чем было в холодную войну", однако он верит, что западные страны смогут удержать российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

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По его словам, нынешняя ситуация "более сложная и поэтому, возможно, более опасная", чем во время холодной войны.

"Тут надо учитывать, что технологии, доступные всем противникам, еще более сложные и сложнее, чем были во времена холодной войны. Лидерские навыки, которые необходимы сейчас, также должны быть более сложными и требовательными. И да, ситуация более сложная и, следовательно, более опасная в долгосрочной перспективе", – сказал Киссинджер.

Он отметил, что применение ядерного оружия Путиным приведет к "пересечению разделительной линии, за которой будет очень трудно провести какие-либо границы".

"Это угроза, с которой страны сталкиваются уже 80 лет. И за 80 лет существования ядерного оружия никто не захотел пересечь эту черту. Если бы это было так, Запад должен был бы отреагировать – и таким образом, чтобы стало ясно и понятно всем, что ядерное оружие не будет терпимо, как обычное оружие и вооруженные силы. Я привожу то, что сделало бы переговоры, так сказать, невозможными", – заявил он.

Резюмируя, Киссинджер выразил веру в том, что запад сможет сдержать Путина от применения ядерного оружия.

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Дмитрий Гриниченко

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