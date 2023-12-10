Ситуация в Крынках. России за день сожгли не менее десяти единиц техники – фото
Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Птицы Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди опубликовал отчет из Крынок, в котором говорится о значительных потерях россиян.
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"Десять единиц из одиннадцати, в очередной раз штурмовавших село размером с киевскую Контрактовую площадь на левобережье Херсонщины. В том числе: четыре из пяти танков, две БМД и четыре БТР. А еще – 28 сбитых дронов-FPV из 31-го обнаруженного за этот день", — написал он в Telegram.
По оценкам Бровди, россияне потеряли в боях за Крынки уже более ста единиц техники.
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