Ситуация в Крынках. России за день сожгли не менее десяти единиц техники – фото

Российские войска бросили одиннадцать единиц техники на украинский плацдарм на левом берегу Днепра. Почти все удалось уничтожить

Фото: t.me/robert_magyar

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Птицы Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди опубликовал отчет из Крынок, в котором говорится о значительных потерях россиян.

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"Десять единиц из одиннадцати, в очередной раз штурмовавших село размером с киевскую Контрактовую площадь на левобережье Херсонщины. В том числе: четыре из пяти танков, две БМД и четыре БТР. А еще – 28 сбитых дронов-FPV из 31-го обнаруженного за этот день", — написал он в Telegram.

По оценкам Бровди, россияне потеряли в боях за Крынки уже более ста единиц техники.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Представитель ГУР предположил, что российские кафиры будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.

Зеленский опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущие бои на левом берегу Днепра.

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