Ситуація в Кринках. Росії за день спалили не менше десяти одиниць техніки – фото

Російські війська кинули одинадцять одиниць техніки на український плацдарм на лівому березі Дніпра. Майже всі вдалося знищити

Фото: t.me/robert_magyar

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді опублікував звіт з Кринок, в якому йдеться про значні втрати росіян.

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"Десять одиниць з одинадцяти, що вкотре штурмували те село розміром з київську Контрактову площу на лівобережжі Херсонщини. В тому числі: чотири з п'яти танків, дві БМД та чотири БТР. А ще – 28 збитих дронів-FPV з 31-го виявленого за цей день", – написав він у Telegram.

За оцінками Бровді, росіяни втратили у боях за Кринки уже понад сто одиниць техніки.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.

Зеленський опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.

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