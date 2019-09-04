Скалецкая не будет подражать Супрун в соцсетях

Зоряна Скалецкая (Фото: Zoryana Skaletska/Facebook)

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая почти не пользуется соцсетями, но обещает завести блог. Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции.

"У меня тоже есть много чего вам рассказать. Я уверена, что мы сделаем отдельный блог для информирования вас о разных интересных и важных вещах, которые соответствуют знаниям, которыми я обладаю", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли продолжать традицию бывшей и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун писать посты на тему здравоохранения в Facebook.

Советник главы Минздрава Дмитрий Раимов добавил, что Скалецкая профессионально разбирается в таких вопросах как права пациентов и врачей. По его словам, пока что есть много другой работы. "Но, возможно, если эта рубрика будет интересовать, есть страница министерства, мы будем продолжать, если будет на это запрос", - сказал он.

29 августа депутаты нового созыва Рады сформировали Кабмин, назначив Скалецкую министром охраны здоровья.

Сегодня Скалецкая назвала приоритеты своей работы в Минздраве.

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