Скандал с докладом AI. Резников назвал извращением сомнение в праве Украины сопротивляться
Министр обороны Алексей Резников отреагировал на доклад правозащитной организации Amnesty International, где Украину обвиняют в "нарушении законов войны". Он назвал "извращением" попытки поставить под сомнение право украинцев сопротивляться геноциду со стороны РФ.
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Резников заявил, что единственная причина, почему сотни тысяч украинцев еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, – "это самоотверженные героические действия сил обороны Украины".
При этом министр подчеркнул, что россияне уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного, совершают массовые убийства военнопленных, насилуют женщин и детей, калечат, грабят, совершают геноцид против украинцев.
"Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, сопротивляться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали", – заявил Резников.
Министр считает, что в материале Amnesty International авторы пытались уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, что, по его словам, "свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет".
"Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил Резников.
- В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население. Украинский офис AI заявил, что не принимал участия в подготовке и распространении доклада.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.
- Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Amnesty International предлагает стране "коллективное самоубийство".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заявление AI "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой".
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