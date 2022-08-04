UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скандал с докладом AI. Резников назвал извращением сомнение в праве Украины сопротивляться

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 21:03
Скандал с докладом AI. Резников назвал извращением сомнение в праве Украины сопротивляться - Фото
Алексей Резников (скриншот из видеозаписи CNN)

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на доклад правозащитной организации Amnesty International, где Украину обвиняют в "нарушении законов войны". Он назвал "извращением" попытки поставить под сомнение право украинцев сопротивляться геноциду со стороны РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Резников заявил, что единственная причина, почему сотни тысяч украинцев еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, – "это самоотверженные героические действия сил обороны Украины".

При этом министр подчеркнул, что россияне уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного, совершают массовые убийства военнопленных, насилуют женщин и детей, калечат, грабят, совершают геноцид против украинцев.

"Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, сопротивляться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали", – заявил Резников.

Министр считает, что в материале Amnesty International авторы пытались уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, что, по его словам, "свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет".

"Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил Резников.

  • В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население. Украинский офис AI заявил, что не принимал участия в подготовке и распространении доклада.
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.
  • Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Amnesty International предлагает стране "коллективное самоубийство".
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заявление AI "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой".
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников минобороны Amnesty International
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 