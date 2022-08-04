Скандал с докладом AI. Резников назвал извращением сомнение в праве Украины сопротивляться

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на доклад правозащитной организации Amnesty International, где Украину обвиняют в "нарушении законов войны". Он назвал "извращением" попытки поставить под сомнение право украинцев сопротивляться геноциду со стороны РФ.

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Резников заявил, что единственная причина, почему сотни тысяч украинцев еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, – "это самоотверженные героические действия сил обороны Украины".

При этом министр подчеркнул, что россияне уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного, совершают массовые убийства военнопленных, насилуют женщин и детей, калечат, грабят, совершают геноцид против украинцев.

"Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, сопротивляться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали", – заявил Резников.

Министр считает, что в материале Amnesty International авторы пытались уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, что, по его словам, "свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет".

"Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил Резников.

В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население. Украинский офис AI заявил, что не принимал участия в подготовке и распространении доклада.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.

Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Amnesty International предлагает стране "коллективное самоубийство".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заявление AI "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой".

Оксана Житнюк

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