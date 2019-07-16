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16.07.2019, 20:25

Скандал с смс-ками: у Порошенко обиделись на киберполицию

Скандал с смс-ками: у Порошенко обиделись на киберполицию - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Европейской солидарности пообещали "разобраться" с индивидуальной инициативой львовского активиста

Киберполиции грубо вмешивается в избирательный процесс, заявили в пресс-службе партии Европейская солидарность.

Возмущение партии вызвало сообщение полиции о разоблачении депутата одного из сельсоветов Львовской области, который рассылал смс, в которых говорилось, что партия Голос не проходит процентный барьер в парламент, и была агитация за ЕС.

В Европейской солидарности назвали действия департамента киберполиции политически ангажированными. В партии предположили, что произошедшее - первый прецедент в истории украинских выборов, когда открывается уголовное производство за рассылку СМС-сообщений, в которых содержалось не собственное мнение, а ссылки на соцопрос Киевского международного института социологии.

Также у Порошенко пообещали "разобраться" с индивидуальной инициативой львовского активиста. Но выразили убежденность, что рассылка смс-сообщений не является уголовным преступлением, а конкретные сообщения не содержат элементов как агитации, так и контрагитации.

Полиция заявила, что во Львовской области нашла подозреваемого в массовой смс-рассылке для дискредитации Голоса в пользу Европейской солидарности и открыла уголовное производство по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательного права.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил о кампании очернения его и команды, которую через СМС-рассылку организовали якобы в партии пятого президента Петра Порошенко Евросолидарность.

В партии Порошенко отреагировали на обвинения Вакарчука, заявив, что у ЕС и Голоса общий враг на предстоящих выборах в Раду - это реваншисты и пророссийские силы.

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Теги: Петр Порошенко, голос, Святослав Вакарчук, киберполиция, смс, европейская солидарность
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