Скибицкий: Юг – плацдарм россиян, чтобы позднее возобновить войну и захватить всю Украину

На правобережье Днепра в Херсонской области идет перегруппировка оккупационных российских войск, а не их вывод или бегство, о чем были такие и еще такие заявления: враг создал там плацдарм для любых действий и мощно окопался, сообщил РБК-Украина замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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По его словам, "там идет перемещение, идет перегруппировка войск" оккупантов, и россияне "понимают, что им крайне необходима именно эта территория – они хотят контролировать оба берега Днепра".

"Если они полностью выйдут с правого берега или если мы их оттуда выбьем, тогда они не смогут активно продвигаться вдоль Днепра в центральные регионы нашей страны. Для них очень важно удержать Херсон – это однозначно. Они понимают: если говорить о создании какой-то "херсонской народной республики" или "референдуме", без Херсона – это нелогично", – объяснил разведчик.

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Именно потому, добавил он, на Криворожском и Запорожском направлениях сделано по две, а в некоторых местах – и по три линии оборонительных сооружений армии РФ, которые в инженерном плане "полностью оборудованы".

Скибицкий повторил: юг Украины – это плацдарм для дальнейших наступательных действий россиян вглубь территории страны.

"Чтобы через год или через два, три, пять лет после любых переговоров вновь начать войну и захватить всю территорию Украины", – резюмировал представитель ГУР.

22 августа спикер ОК "Юг" Гуменюк заявила, что ВСУ ведут контрнаступление на Херсон, но без "подъема войск и марша по степям".

Евгений Пилипенко

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