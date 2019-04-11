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11.04.2019, 14:30

Сколько избирателей изменили место голосования на выборах: ЦИК

Сколько избирателей изменили место голосования на выборах: ЦИК - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подать заявление для смены места голосования можно до 15 апреля. КИУ ожидает значительные очереди в ​​органах ведения реестра избирателей

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По состоянию на 11 апреля место голосования перед вторым туром выборов президента Украины временно изменили более 116 тысяч граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

"Количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования - 116502", - сказано на сайте.

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Из числа граждан, которые пожелали сменить избирательный участок, большинство зарегистрированы в восточных регионах. 

Изменили место голосования и 2148 жителей оккупированного Крыма.

Чаще всего, граждане избирали другим местом голосования город Киев (20890 избирателей) и 12357 украинцев проголосуют в Киевской области.

1862 избирателей подали заявления о том, что будут голосовать в заграничном округе.

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С 8 по 15 апреля граждане могут изменить место для голосования во втором туре выборов президента Украины. Комитет избирателей Украины (КИУ) призывает не медлить с процедурой из-за очередей.

Читайте также: Как сменить место голосования: детальная инструкция

7 апреля ЦИК объявила второй тур, который состоится 21 апреля. 

Сегодня, 11 апреля, соцгруппа Рейтинг представила результаты опроса 3000 респондентов, проведенного с 5 по 10 апреля, согласно которому, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре выборов и уже определился, результат был бы следующим: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко. Другие социологические компании свои опросы пока не представляли. 

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Теги: избиратель, цик, выборы-2019, место голосования
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