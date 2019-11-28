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Сколько украинцы готовы ждать результата от Рады и Кабмина: опрос

Сколько украинцы готовы ждать результата от Рады и Кабмина: опрос - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.11.2019, 12:55

Каждый четвертый-пятый опрошенный украинец считает, что действующие правительство и парламент не способны ничего изменить в стране, пишет Рейтинг

Для достижения "качественного результата" правительством и Верховной Радой им нужно дать времени от года до трех: так считают около половины опрошенных украинцев. Об этом пишет социологическая группа Рейтинг.

Каждый десятый украинец готов подождать пять и более лет.

Однако 10-13% респондентов готовы ждать улучшений от работы центральных органов власти не более полугода.

  • Опрос проведен 20-24 ноября 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,0%.

52% опрошенных по телефону украинцев не одобряют работу Рады по состоянию на конец ноября-2019, утверждает КМИС.

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