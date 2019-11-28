Сколько украинцы готовы ждать результата от Рады и Кабмина: опрос

Для достижения "качественного результата" правительством и Верховной Радой им нужно дать времени от года до трех: так считают около половины опрошенных украинцев. Об этом пишет социологическая группа Рейтинг.
Каждый десятый украинец готов подождать пять и более лет.
Однако 10-13% респондентов готовы ждать улучшений от работы центральных органов власти не более полугода.
52% опрошенных по телефону украинцев не одобряют работу Рады по состоянию на конец ноября-2019, утверждает КМИС.
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