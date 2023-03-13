Скоро Рамштайн-10. У Резникова "большой оптимизм" после разговора с главой Пентагона

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн". Об этом он сообщил в Twitter.

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Резников написал, что перед Рамштайном-10 они с Остином обменялись мнениями о сотрудничестве и о пути к победе.

"Эта искренняя поддержка союзников вселяет в меня большой оптимизм насчет будущего. Солидарность становится эффективностью на поле боя", – заявил министр.

Ранее Резников сообщал, что очередное заседание, скорее всего, пройдет в онлайн-формате.

Остин сообщил, что встреча в формате "Рамштайн" состоится 15 марта. Сегодня они с Резниковым обсудили приоритеты контактной группы.

"США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул глава Пентагона.

Оксана Житнюк

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