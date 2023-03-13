Скоро Рамштайн-10. У Резникова "большой оптимизм" после разговора с главой Пентагона
Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн". Об этом он сообщил в Twitter.
Резников написал, что перед Рамштайном-10 они с Остином обменялись мнениями о сотрудничестве и о пути к победе.
"Эта искренняя поддержка союзников вселяет в меня большой оптимизм насчет будущего. Солидарность становится эффективностью на поле боя", – заявил министр.
Ранее Резников сообщал, что очередное заседание, скорее всего, пройдет в онлайн-формате.
Остин сообщил, что встреча в формате "Рамштайн" состоится 15 марта. Сегодня они с Резниковым обсудили приоритеты контактной группы.
"США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул глава Пентагона.
- В антикремлевскую коалицию входят уже 54 страны.
- Девятая встреча министров обороны стран-союзниц Украины в формате "Рамштайн" прошла в Брюсселе 14 февраля. Смотрите видео LIGA.net об итогах Рамштайна-9.
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