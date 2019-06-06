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06.06.2019, 13:25

Следственные комиссии Рады будут оперативнее силовиков - нардеп

Следственные комиссии Рады будут оперативнее силовиков - нардеп - Фото
Елена Сотник (скриншот)

Правоохранители могут отреагировать на резонансные события "и через месяц", говорит Елена Сотник, а ВСК - "за два-три дня"

Специальные временные следственные комиссии Рады, закон о которых был сегодня проголосован в Раде, будут "намного оперативнее" реагировать на резонансные события, чем органы следствия. Об этом заявила в комментарии журналистам народный депутат Елена Сотник.

Как отметила секретарь комитета Рады по вопросам адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС, к примеру, по журналистским расследованиям ВСК может начать работу через два-три дня, тогда как силовики могут открыть дело "и через месяц".

Также отныне все лица, которые будут приходить на заседания ВСК, будут давать фактически показания - и будут отвечать за недостоверность этой информации. Если приглашенные на заседание не появляются, ВСК получает фактически право на привод.

Вчера, 5 июня, Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте. Что именно Рада приняла сегодня по импичменту, Сотник объяснила простым языком.

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Теги: елена сотник, вск
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