Следующие 10 дней будут решающими — экс-командующий армии США в Европе

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес считает, что в течение следующих 10 дней российские оккупанты могут утратить способность продолжать агрессию против Украины, но это станет возможным только при увеличении помощи Украине оружием. Об этом он сказал в интервью Немецкой волне.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ходжес считает, что Запад должен ускорить предоставление Украине вооружения: "Следующие 10 дней, на мой взгляд, будут решающими... Я думаю, что россияне и правда близки к той точке, когда они будут неспособны продолжать атаку. Но при условии, что мы будем увеличивать давление на них на протяжении следующих 10 дней".

Ходжес считает, что россияне не смогут окружить Киев, а тем более — захватить его. У них нет таких мощностей. Он отметил, что оккупанты уже 19 дней пытаются захватить Мариуполь. Для них, по мнению Ходжеса, это должно было быть "самым простым городом для захвата", учитывая близость их военного флота и сил во временно оккупированных Крыму и на Донбассе.

При этом Ходжес не сомневается, что оккупанты будут продолжать обстреливать столицу Украины. Поэтому так важно, отметил он, предоставить Киеву средства противоракетной обороны.

"Впереди решающая неделя, во время которой наши действия должны вынудить россиян достичь кульминации, чтобы они больше не могли атаковать. И тогда Украина будет иметь более выгодную позицию для каких-либо переговоров", – сказал эксперт.

Он считает, что НАТО слишком большое значение придает угрозам со стороны РФ, в том числе ядерным оружием. Ходжес не верит, что в окружении Путина действительно заинтересованы в ядерной угрозе, а самостоятельно он не сможет этого сделать. "Из-за этого (угроз России, – ред.) мы отказываемся от более решительных действий, которые должны предпринимать", – сказал бывший американский военный. Он считает, что НАТО должно "рассматривать вопрос безопасности шире", не ограничиваясь защитой лишь членов альянса, так как агрессия РФ может расшириться за границы Украины, и речь идет "не о случайной ракете".

Ходжес допустил использование Путиным химического оружия против украинцев, но тогда, по его словам, Запад и, в частности, США вынуждены будут "принять меры".

Если же его прогноз сбудется, и в следующие 10 дней россияне остановят атаку, на переговорах с ними нужно будет требовать освободить Крым и Донбасс, считает Ходжес.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.