Слободян: Пограничники России останавливают украинцев из Крыма

Олег Слободян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер главы Госпограничной службы Олег Слободян заявил, что количество граждан, которые пересекают админграницу с оккупированным Крымом, уменьшилось по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам Слободяна, стало известно, что пограничники страны-оккупанта останавливают граждан и спрашивают цель поездки на материк.

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"Мы получили информацию, что пограничники страны-оккупанта останавливают украинцев, которые едут на материк, спрашивают у них цель поездки. У нас нет информации, вернули они кого-то, кто заявил, что они едут голосовать, но с большой долей вероятности можно предположить, что они не дают проголосовать", - отметил Слободян.

Он отметил, что все подразделения работают в штатном режиме, границу охраняют усиленно.

Слободян уточнил, что в общем, на охрану границы вышло более семь тысяч личного состава, еще 1300 человек находится в резерве.

На охрану морских границ вышли морские подразделения. Несколько катерных-корабельных групп осуществляют охрану морских рубежей в Черном и Азовском морях. Обеспечена также возможность голосования для личного состава, который несет службу на острове Змеиный.

"Если говорить о тенденциях пересечения границы или линии разграничения, то существенного увеличения количества лиц, пересекающих границу, административную границу или линию разграничения мы не наблюдаем. А в зоне ООС наоборот, уменьшено количество пассажиропотока в 1,5- 2 раза, чем это было неделю назад", - отметил он.

В день проведения выборов президента Украины людей, желающих пересечь линию разграничения в Станице Луганской, отмечается немного по сравнению с будними днями.

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