Слова Нетаньяху и Галанта касаются решения главного прокурора МУС. Хан: Они все виноваты

Карим Хан (Фото: EPA)

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта, в частности, после того, как в Тель-Авиве заявили, что не существует такого понятия, как "невинные гражданские лица" в Газе. Об этом он заявил в интервью CNN.

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Он заявил, что есть целый ряд слов, сказанных правительством, "которые не были опровергнуты, от которых не открестились эти два лица, не отмежевались".

Хан подчеркнул, что слова, сказанные Нетаньяху и Галантом, имеют отношение к делу и составляют часть доказательств для МУС.

Кроме этого, он вспомнил слова Галанта о "введении полной осады" в Газе и отметил, что по состоянию на 17 апреля в секторе Газа из-за недоедания погибли 28 детей в возрасте до 12 лет, включая 12 младенцев.

Хан подытожил, что окончательное решение о выдаче ордеров на арест будет принимать суд, и добавил, что целью МУС является "равное применение закона" ко всем.

20 мая главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Глава Министерства иностранных дел Израиля считает "историческим позором, который запомнится навсегда", запрос МУС по поводу ордеров на арест премьера и министра обороны страны.

Президент США Джо Байден назвал "возмутительным" ходатайство главного прокурора Международного уголовного суда об ордерах на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта и трех лидеров группировки ХАМАС.

21 мая Франция заявила, что поддерживает независимость Международного уголовного суда, главный прокурор которого запросил ордера на арест.

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