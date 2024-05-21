Риторика Нетаньягу та Галанта стосується рішення головного прокурора МКС. Хан: Вони всі винні

Карім Хан (Фото: EPA)

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ізраїльського міністра оборони Йоава Галанта, зокрема, після того, як у Тель-Авіві заявили, що не існує такого поняття, як "невинні цивільні особи" в Газі. Про це він заявив у інтерв'ю для CNN.

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Він заявив, що є цілий ряд слів, сказаних урядом, "які не були спростовані, які не були заперечені, від яких не відхрестилися ці дві особи, не відмежувалися".

Хан наголосив, що слова, сказані Нетаньягу та Галантом, стосуються справи й становлять частину доказів для МКС.

Окрім цього, він згадав слова Галанта про "введення повної облоги" у Газі і зазначив, що станом на 17 квітня у секторі Гази через недоїдання загинули 28 дітей у віці до 12 років, включно з 12 немовлятами.

Хан підсумував, що остаточне рішення щодо видачі ордерів на арешт ухвалюватиме суд, та додав, що метою МКС є "рівне застосування закону" до всіх.

20 травня головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Очільник Міністерства закордонних справ Ізраїлю вважає "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди", запит МКС щодо ордерів на арешт прем'єра й міністра оборони країни.

Президент США Джо Байден назвав "обурливим" клопотання головного прокурора Міжнародного кримінального суду про ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони країни Йоава Галанта та трьох лідерів угруповання ХАМАС.

21 травня Франція заявила, що підтримує незалежність Міжнародного кримінального суду, головний прокурор якого запросив ордери на арешт.

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