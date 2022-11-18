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Словакия доставила в Украину седьмую САУ Zuzana 2 – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 12:29
Словакия доставила в Украину седьмую САУ Zuzana 2 – фото - Фото
Ярослав Надь (фото - ЕРА)

Словакия поставила Украине седьмую самоходную гаубицу Zuzana 2, сообщил в Twitter словацкий министр обороны Ярослав Надь.

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"Рад подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 была доставлена ВСУ и готова защищать невинные жизни", – написал он и показал фото гаубицы.

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Словакия доставила в Украину седьмую САУ Zuzana 2 – фото

Самоходные гаубицы Zuzana 2 производятся с 1998 года, имеют "натовский" калибр 155-мм и способны бить на расстояние около 40 км. У них высокий уровень мобильности, поскольку установлены на шасси Tatra 8х8. Максимальная скорость этих САУ – 80 км/ч.

  • В начале октября сообщалось, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины.

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Марко Сировой
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ВСУ война оружие артиллерия гаубица сау ярослав надь Zuzana 2
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