Словакия доставила в Украину седьмую САУ Zuzana 2 – фото

Словакия поставила Украине седьмую самоходную гаубицу Zuzana 2, сообщил в Twitter словацкий министр обороны Ярослав Надь.

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"Рад подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 была доставлена ВСУ и готова защищать невинные жизни", – написал он и показал фото гаубицы.

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Самоходные гаубицы Zuzana 2 производятся с 1998 года, имеют "натовский" калибр 155-мм и способны бить на расстояние около 40 км. У них высокий уровень мобильности, поскольку установлены на шасси Tatra 8х8. Максимальная скорость этих САУ – 80 км/ч.

В начале октября сообщалось, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины.

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Марко Сировой

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