Слуга народа обсудит отчет Авакова отдельно, возможно, с его участием - Арахамия

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Парламентская фракция Слуга народа может провести заседание для обсуждения сегодняшнего отчета министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия в комментарии журналистам.

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"Я думаю, что мы на следующей неделе соберем фракцию и будем оценивать этот отчет. Каждый его увидел и сможет предоставить какую-то свою оценку, и затем может быть какое-то групповое решение. Думаю, что нужна встреча с Аваковым, потому что не все он может сказать на телевидение, потому что есть много оперативной информации", - сказал Арахамия.

По его словам, Аваков часто предоставляет больше информации о тех или иных уголовных делах на конфиденциальных встречах.

"Всегда, когда происходили такие резонансные вещи, и мы встречались потом off the record, то это было убедительно, потому что показывались те вещи, которые нельзя показывать на телевидении", - сказал глава фракции СН.

При этом он уклонился от ответа на вопрос о его личной оценке деятельности Авакова, сказав, что не готов ответить на него. Вместе с тем Арахамия отметил, что оценивать эффективность того или иного министра нужно "не по количеству митингов, а по KPI, которые публично доступны". По его словам, в скором времени Кабмин должен предоставить такие показатели по каждому министру.

Сегодня Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности, к которой накопилось немало вопросов в связи с последними резонансными событиями с участием полиции . В это же время под зданием парламента проходила акция с требованием его отставки.

Фракция Голос подала проект постановления об отставке главы МВД.