Слуга народа объяснил свои слова о "чиновниках" боевиков у власти

Максим Ткаченко (Фото: Максим Ткаченко/Facebook)

Народный депутат от фракции Слуга народа и советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Максим Ткаченко прокомментировал собственные слова о возможном будущем трудоустройстве "чиновников", работавших при оккупации ОРДЛО. Об этом он написал в своем Facebook.

Ткаченко пояснил, что на оккупированном ныне Донбассе рано или поздно пройдут выборы, которые будут соответствовать украинскому законодательству. Участие в них примут, в том числе, переселенцы, которые вернутся домой, пояснил депутат.

"И по результатам этого выбора в новой украинской луганской и донецкой местной власти могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории, как заложники ситуации", - написал он.

Ранее Ткаченко сказал, что не исключает того, что чиновники, которые работают в "администрации" боевиков, после деоккупации могут остаться в команде новой власти.

Справка. Ткаченко, который ранее был продюсером и генеральным директором компании Квартал-концерт, стал советником секретаря СНБО 23 октября. Как известно, президент Владимир Зеленский считает приемлемым назначать на государственные должности своих друзей и бизнес-партнеров. До вступления в должность он критиковал за это пятого президента Петра Порошенко.

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