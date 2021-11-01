Слуги народа избрали заместителя главы своей фракции
01.11.2021, 20:31
Андрей Мотовиловец (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Первым заместителем главы фракции Слуга народа избран Андрей Мотовиловец. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук.
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Справка. Мотовиловец после смены власти работал в Мининфраструктуры. В 2016 году реализовал идею Максима Нефьодова, став одним из руководителей разработки "ProZorro.Sale" – системы онлайн-аукционов. С 29 августа 2019 года – депутат Верховной Рады IX созыва. Избран по списку партии Слуга народа. Член парламентского комитета по вопросам финансов. С 14 марта 2021 года возглавил Киевскую областную партийную организацию СН.
"Мое назначение еще только обсуждалось, а Ярослав Железняк уже жаловался, что я заставлю депутатов работать до исчерпания повестки дня, потом еще вне очереди, а также по праздникам и выходным. Ничем не смогу помочь. Энергии у меня много, и я ужасно устал от неторопливого темпа вашей работы, коллеги", – написал Мотовиловец в Facebook после повышения.
"И еще одно. Сейчас многие напишут, что я стал правой рукой Давида Арахамии. Это не так. Пишите "левой", правая у него сломана", – добавил он.
- 19 октября первый замглавы фракции СН Александр Корниенко был избран первым вице-спикером Верховной Рады.
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