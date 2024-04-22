Смерть российского летчика Кузьминова. Буданов: Желание славы застилает глаза всем
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал убийство в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вражеский Ми-8, и заявил, что "желание славы затмевает глаза". Об этом он сказал в интервью изданию BBC.
Буданов отметил, что это "классическая психологическая ошибка людей", ведь, по его мнению, когда люди "расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью".
"Вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить "ты знаешь, кто я?", "вот ты же никому, только вот тебе говорю", – рассказал он.
По его словам, "также потом начинают вызывать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и так далее".
Глава разведки отметил, что надо было это как-то предотвратить, но, к сожалению, это не единичные случаи, поскольку такое поведение людей в мире, в разные времена и в разных ситуациях – типичная ошибка.
"И, к сожалению, она нас так же постигла. Это тоже надо признавать. Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же самое могу сказать. Надо было все же за ним присматривать, а не поверить тому, что "я взрослый, я знаю, как быть", – добавил он.
Впоследствии стала известна личность пилота: Кузьминов принял участие в пресс-конференции и дал интервью. Он рассказал, что спецоперация "Синица" длилась полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать на тот момент уже жила в Киеве. Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы.
- 13 февраля испанские медиа начали сообщать об убийстве 33-летнего украинского гражданина, его имя не раскрывалось. На момент спецоперации Кузьминову было 28 лет.
- 19 февраля об убийстве экс-военного сообщил пророссийский итальянский ресурс Il Corrispondente, информацию также распространили и другие пропагандистские ресурсы. Впоследствии данные о смерти Кузьминова в комментарии LIGA.net подтвердил представитель разведки Андрей Юсов.
- 1 апреля The New York Times со ссылкой на испанских следователей, которые ведут расследование, сообщило, что Кузьминова убили из пистолета Макарова, после чего переехали его автомобилем.
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