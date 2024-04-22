Смерть российского летчика Кузьминова. Буданов: Желание славы застилает глаза всем

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net/ Валентина Полищук)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал убийство в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вражеский Ми-8, и заявил, что "желание славы затмевает глаза". Об этом он сказал в интервью изданию BBC .

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Буданов отметил, что это "классическая психологическая ошибка людей", ведь, по его мнению, когда люди "расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью".

"Вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить "ты знаешь, кто я?", "вот ты же никому, только вот тебе говорю", – рассказал он.

По его словам, "также потом начинают вызывать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и так далее".

Максим Кузьминов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава разведки отметил, что надо было это как-то предотвратить, но, к сожалению, это не единичные случаи, поскольку такое поведение людей в мире, в разные времена и в разных ситуациях – типичная ошибка.

"И, к сожалению, она нас так же постигла. Это тоже надо признавать. Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же самое могу сказать. Надо было все же за ним присматривать, а не поверить тому, что "я взрослый, я знаю, как быть", – добавил он.

СПРАВКА. Операция "Синица" 23 августа 2023 года стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Начальник ГУР Буданов рассказал, что пилот российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались убежать, их ликвидировали.



Впоследствии стала известна личность пилота: Кузьминов принял участие в пресс-конференции и дал интервью. Он рассказал, что спецоперация "Синица" длилась полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать на тот момент уже жила в Киеве. Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы. 23 августа 2023 года стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. Начальник ГУР Буданов рассказал, что пилот российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались убежать, их ликвидировали.Впоследствии стала известна личность пилота: Кузьминов принял участие в пресс-конференции и дал интервью. Он рассказал, что спецоперация "Синица" длилась полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать на тот момент уже жила в Киеве. Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы.

13 февраля испанские медиа начали сообщать об убийстве 33-летнего украинского гражданина, его имя не раскрывалось. На момент спецоперации Кузьминову было 28 лет.

19 февраля об убийстве экс-военного сообщил пророссийский итальянский ресурс Il Corrispondente, информацию также распространили и другие пропагандистские ресурсы. Впоследствии данные о смерти Кузьминова в комментарии LIGA.net подтвердил представитель разведки Андрей Юсов.

подтвердил представитель разведки Андрей Юсов. 1 апреля The New York Times со ссылкой на испанских следователей, которые ведут расследование, сообщило , что Кузьминова убили из пистолета Макарова, после чего переехали его автомобилем.