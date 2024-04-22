Смерть російського льотчика Кузьмінова. Буданов: Бажання слави затьмарює очі всім

У лютому в Іспанії вбили російського льотчика, який взяв участь у спецоперації "Синиця" та перегнав в Україну ворожий Мі-8

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net/ Валентина Поліщук)

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував убивство в Іспанії російського льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну ворожий Мі-8, і заявив, що "бажання слави затьмарює очі". Про це він сказав в інтерв'ю виданню BBC.

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Буданов зауважив, що це "класична психологічна помилка людей", адже, на його думку, коли люди "розслабляються, у них з’являються гроші й вони нібито слідкують за своєю безпекою".

"Разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають говорити "ти знаєш, хто я?", "от ти ж нікому, тільки от тобі кажу", — розповів він.

За його словами, "так само потім починають викликати дівчат із РФ, знайомих їм з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії й таке інше".

Максим Кузьмінов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Очільник розвідки зазначив, що треба було цьому якось запобігти, але, на жаль, це не поодинокі випадки, оскільки така поведінка людей у світі, в різні часи й у різних ситуаціях — типова помилка.

"І, на жаль, вона нас так само спіткала. Це теж треба визнавати. Я ніколи не боявся визнати помилки й тут те ж саме можу сказати. Треба було все ж таки за ним наглядати, а не повірити тому, що "я дорослий, я знаю, як бути", — додав він.

ДОВІДКА. Операція "Синиця" 23 серпня 2023 року стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Начальник ГУР Буданов розповів, що пілот російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли в Україну. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися втекти, їх ліквідували.



Згодом стала відома особа пілота: Кузьмінов узяв участь у пресконференції та дав інтерв'ю. Він розповів, що спецоперація "Синиця" тривала пів року. Весь цей час він був на зв'язку з ГУР, а його мати на той момент уже жила у Києві. Відповідаючи на запитання, що буде далі, він сказав, що йому виплатять $500 000 і зроблять нові документи у межах державної програми. 23 серпня 2023 року стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі. Начальник ГУР Буданов розповів, що пілот російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли в Україну. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися втекти, їх ліквідували.Згодом стала відома особа пілота: Кузьмінов узяв участь у пресконференції та дав інтерв'ю. Він розповів, що спецоперація "Синиця" тривала пів року. Весь цей час він був на зв'язку з ГУР, а його мати на той момент уже жила у Києві. Відповідаючи на запитання, що буде далі, він сказав, що йому виплатять $500 000 і зроблять нові документи у межах державної програми.

13 лютого іспанські медіа почали повідомляти про вбивство 33-річного українського громадянина, його ім'я не розкривалося. На момент спецоперації Кузьмінову було 28 років.

19 лютого про вбивство ексвійськового повідомив проросійський італійський ресурс Il Corrispondente, інформацію також поширили й інші пропагандистські ресурси. Згодом дані про смерть Кузьмінова у коментарі LIGA.net підтвердив представник розвідки Андрій Юсов.

підтвердив представник розвідки Андрій Юсов. 1 квітня The New York Times із посиланням на іспанських слідчих, які ведуть розслідування, повідомило, що Кузьмінова вбили з пістолета Макарова, після чого переїхали його автівкою.

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