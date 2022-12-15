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Смешно призывать к переговорам, пока РФ не признает право Украины на существование – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 15:34
Смешно призывать к переговорам, пока РФ не признает право Украины на существование – Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото - пресс-служба ОП)

Бессмысленно призывать Украину и Россию к переговорам до того, как РФ признает само право Украины на существование как суверенного государства. Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в колонке для The Economist

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Ермак считает, что "смешно" призывать стороны к переговорам, пока Россия отказывается признавать право Украины на существование как суверенного государства, и что до тех пор "призывы к обеим сторонам прекратить войну в Украине должны быть отвергнуты".

Он утверждает, что Кремль рассматривает переговоры как возможность превратить дипломатию в оружие и "организовать себе передышку для подготовки к следующему этапу агрессии", и это будет продолжаться до тех пор, "пока западные страны не создадут эффективные механизмы для сдерживания российских агрессоров, их наказания и принуждения к выполнению их обязательств в соответствии с международным правом".

Ермак подчеркивает, что в плане установления мира начало переговоров должно быть последним пунктом, а не первым. Ему должна предшествовать реализация шагов, которые президент Владимир Зеленский перечислил в выступлении перед участниками саммита Большой двадцатки на Бали.

Шаги эти, напомнил глава ОП, предусматривают обеспечение безопасности (в том числе ядерной, продовольственной, энергетической, экологической и т. д.), а также вывод российских войск со всех международно признанных территорий Украины, полное прекращение боевых действий, освобождение всех заключенных и депортированных украинцев, привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, а еще компенсацию нанесенного Украине и ее гражданам ущерба.

Только после этого, пишет Ермак, "можно будет рассмотреть вопрос о подписании многостороннего документа, удостоверяющего окончание войны". 

Он также отметил, что украинцы благодарны за всю помощь в отражении российской агрессии, но тем, кто предлагает компромисс, "нужно больше прислушиваться к голосам украинцев".    

Сергій Бережний
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