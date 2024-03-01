СМИ Армении пишет, что визит Зеленского отменили в Баку. ОП: Мы никогда не сообщали о нем

В Офисе президента отметили LIGA.net, что не сообщали о визите Зеленского в Азербайджан и Армению

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Президент Украины Владимир Зеленский якобы отложил рабочий визит в Азербайджан и Армению из-за решения властей Баку, сообщило издание Radar Armenia. В комментарии LIGA.net пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Украина никогда не сообщала об этом визите.

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Армянское СМИ сообщило, что визит Зеленского якобы отменили власти Баку, однако точной причины не назвали.

"По информации Radar Armenia, президент Украины Владимир Зеленский, вопреки предыдущим слухам, не прибудет в регион ни в Армению, ни в Азербайджан из-за отмены визита Баку", – написало издание.

Никифоров отметил, что Украина никогда не сообщала о таком визите, поэтому в Офисе президента не могут ничего сказать и об отмене.