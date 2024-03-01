СМИ Армении пишет, что визит Зеленского отменили в Баку. ОП: Мы никогда не сообщали о нем
Ульяна Кричковская
Редактор новостей LIGA.net
Aся Прокаева
Корреспондент LIGA.net
Президент Украины Владимир Зеленский якобы отложил рабочий визит в Азербайджан и Армению из-за решения властей Баку, сообщило издание Radar Armenia. В комментарии LIGA.net пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Украина никогда не сообщала об этом визите.
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Армянское СМИ сообщило, что визит Зеленского якобы отменили власти Баку, однако точной причины не назвали.
"По информации Radar Armenia, президент Украины Владимир Зеленский, вопреки предыдущим слухам, не прибудет в регион ни в Армению, ни в Азербайджан из-за отмены визита Баку", – написало издание.
Никифоров отметил, что Украина никогда не сообщала о таком визите, поэтому в Офисе президента не могут ничего сказать и об отмене.
- 27 февраля президент прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, где должен был обсудить, в частности, формулу мира и возвращение пленных и депортированных украинцев.
- В ночь на 28 февраля Зеленский прибыл с визитом в албанскую столицу Тирану.