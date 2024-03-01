СМИ Армении пишет, что визит Зеленского отменили в Баку. ОП: Мы никогда не сообщали о нем
Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Президент Украины Владимир Зеленский якобы отложил рабочий визит в Азербайджан и Армению из-за решения властей Баку, сообщило издание Radar Armenia. В комментарии LIGA.net пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Украина никогда не сообщала об этом визите.

Армянское СМИ сообщило, что визит Зеленского якобы отменили власти Баку, однако точной причины не назвали.

"По информации Radar Armenia, президент Украины Владимир Зеленский, вопреки предыдущим слухам, не прибудет в регион ни в Армению, ни в Азербайджан из-за отмены визита Баку", – написало издание.

Никифоров отметил, что Украина никогда не сообщала о таком визите, поэтому в Офисе президента не могут ничего сказать и об отмене.

  • 27 февраля президент прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, где должен был обсудить, в частности, формулу мира и возвращение пленных и депортированных украинцев.
  • В ночь на 28 февраля Зеленский прибыл с визитом в албанскую столицу Тирану.
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