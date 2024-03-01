ЗМІ Вірменії пише, що візит Зеленського скасували в Баку. ОП: Ми ніколи не повідомляли про нього

В Офісі президента зазначили LIGA.net, що не повідомляли про візит Зеленського до Азербайджану та Вірменії

Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Президент України Володимир Зеленський нібито відклав робочий візит до Азербайджану та Вірменії через рішення влади Баку, повідомило видання Radar Armenia. В коментарі LIGA.net прессекретар президента Сергій Никифоров зауважив, що Україна ніколи не повідомляла про цей візит.

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Вірменське ЗМІ повідомило, що візит Зеленського нібито скасувала влада Баку, проте точної причини не назвали.

"За інформацією Radar Armenia, президент України Володимир Зеленський, всупереч попереднім чуткам, не прибуде в регіон ні до Вірменії, ні до Азербайджану через скасування візиту Баку", – написало видання.

Никифоров зауважив, що Україна ніколи не повідомляла про такий візит, тому в Офісі президента не можуть нічого сказати й про скасування.