ЗМІ Вірменії пише, що візит Зеленського скасували в Баку. ОП: Ми ніколи не повідомляли про нього
Уляна Кричковська
Редакторка новин LIGA.net
Aся Прокаєва
Кореспонденткa LIGA.net
Президент України Володимир Зеленський нібито відклав робочий візит до Азербайджану та Вірменії через рішення влади Баку, повідомило видання Radar Armenia. В коментарі LIGA.net прессекретар президента Сергій Никифоров зауважив, що Україна ніколи не повідомляла про цей візит.
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Вірменське ЗМІ повідомило, що візит Зеленського нібито скасувала влада Баку, проте точної причини не назвали.
"За інформацією Radar Armenia, президент України Володимир Зеленський, всупереч попереднім чуткам, не прибуде в регіон ні до Вірменії, ні до Азербайджану через скасування візиту Баку", – написало видання.
Никифоров зауважив, що Україна ніколи не повідомляла про такий візит, тому в Офісі президента не можуть нічого сказати й про скасування.
- 27 лютого президент прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії, де мав обговорити, зокрема, формулу миру та повернення полонених і депортованих українців.
- У ніч проти 28 лютого Зеленський прибув з візитом до албанської столиці Тирани.