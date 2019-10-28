Грановский получил иммиграционную визу в Израиль - Kyiv Post

Александр Грановский (Фото: Facebook Грановского)

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский получил иммиграционную визу, позволяющую ему получить гражданство Израиля. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

По их информации, 18 августа в посольстве Израиля в Киеве Грановскому выдали визу категории "алия", дающую право получить израильский паспорт по прибытию в страну.

Бывший нардеп информацию не подтвердил и не опроверг: "Я не нарушаю украинские законы".

Он также сказал, что не комментирует вопросы гражданства после того, как несколько раз отрицал получение гражданства других стран.

Источники Kyiv Post заявили, что в июле Государственное бюро расследований начало расследование в отношении Грановского, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Справка. Грановского считают одним из ближайших соратников Игоря Кононенко и Петра Порошенко, ключевым человеком в сфере влияния на судебную вертикаль. Журналисты фиксировали встречи депутата в ресторанах с судьями разных уровней.