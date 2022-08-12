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"СМИ пишут, что взорвалось, а местные говорят, прилетело" – перехват ГУР о взрывах в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 17:51
Взрывы на авиабазе оккупантов в Новофедоровке (Фото - LIGA.net)

Оккупанты гадают, какой версии взрывов на авиабазе в Новофедоровке в Крыму верить – официальной от СМИ или "народной" от очевидцев, и обсуждают это в перехваченном ГУР телефонном разговоре.

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"Все СМИ пишут, будто бы что-то взорвалось просто, а люди местные говорят, что ракеты прилетели, прямо видно было", – говорит женщина.

Перед этим военный рассказывает ей, что от 11-й бригады РФ "меньше половины осталось", поэтому ее выводят на переформирование в Крым. 

 

Читайте также: Взрывы в Крыму. Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий

Сергей Бережной
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телефонный разговор перехват ГУР Взрывы в Крыму новофедоровка
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