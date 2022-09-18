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СМИ пишут об обыске у Коломойского, он говорит: не слышал

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 15:48
СМИ пишут об обыске у Коломойского, он говорит: не слышал - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео: УП/YouTube)

У бизнесмена Игоря Коломойского детективы НАБУ провели обыск по делу Укрнафты, в ходе которого изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержание. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свидетелей событий.

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По информации издания, обыск касался дела о завладении имуществом и средствами Укрнафты почти на 13 млрд грн в ценах 2015 года.

Источники издания говорят, что обыск прошел в 5 утра по месту проживания Коломойского на курорте Буковель. При этом они подчеркнули, что это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали.

По информации ZN.UA, Коломойскому не сообщили о подозрении по этому делу. Но, отмечает издание, он является совладельцем Укрнафты, где на днях САП и НАБУ объявили подозрения по поводу финансовых махинаций:

- бывшему председателю правления ПАО "Укрнафта";

- бывшему заместителю руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки ПАО "Укрнафта";

- бывшей руководительнице отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафта";

- бывшим директорам пяти коммерческих предприятий (одного из них задержали).

Их подозревают в том, что они могут быть причастны к выводу из компании 13,3 млрд грн.

В то же время, сам Коломойский на вопрос Украинской правды, правда ли, что НАБУ провели у него обыски, ответил: "Не слышал".

По данным УП, еще неделю назад Коломойский находился в Буковеле.

  • До середины 2015 года Укрнафту контролировал лояльный Игорю Коломойскому менеджмент во главе с председателем правления бельгийцем Питером Ванхеке. В июле 2015 года акционеры компании уволили его с должности, назначив вместо него британца Марка Роллинса, но контракт он подписал только осенью того года.
  • В ПАО "Укрнафта" государству принадлежит 50% плюс одна акция, которыми управляет государственная НАК "Нафтогаз Украины". Остальные акции контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Вадим Ребрина
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набу обыск укрнафта игорь коломойский
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