"Снаряды закончатся за дни в случае войны с РФ". НАТО хочет увеличить запасы боеприпасов

НАТО хочет призвать страны-члены Альянса увеличить запасы боеприпасов, в частности из-за войны РФ против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей организации.

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Ожидается, что НАТО попросит членов увеличить истощенные войной России против Украины запасы боеприпасы, поскольку союзники пытаются поставить Вооруженным Силам Украины вооружение.

Еще до начала большой войны в Украине многие страны НАТО не смогли выполнить задачи Альянса по накоплению запасов, поскольку официальные лица считали, что войны на истощение с крупномасштабными артиллерийскими боями остались в прошлом.

Отмечается, что темпы поставок боеприпасов в Украину, где ВСУ ежедневно выпускают до 10 000 артиллерийских снарядов, истощили запасы НАТО и обнажили бреши в эффективности, скорости и работе цепочек поставок.

"Если бы Европе пришлось воевать с Россией, у некоторых стран закончились бы боеприпасы в считаные дни", — заявил один из европейских дипломатов.

По словам неназванного чиновника НАТО, Альянс только что завершил внеочередное обследование оставшихся запасов боеприпасов.

"Те цели по боеприпасам, которые мы ставили, а у каждого союзника есть конкретная цель, по большей части до войны в Украине не выполнялись. Теперь запасы стали еще меньше из-за войны в Украине, что делает вероятным повышение целевого уровня запасов боеприпасов своих членов", — сказал чиновник.

Представитель Альянса заявил, что запас боеприпасов не увеличится в течение следующего года, а любые дополнительные запасы будут направляться в Украину.

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Дмитро Гриниченко

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