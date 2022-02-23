СНБО рекомендует Зеленскому ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины
Совет национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов.
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Данилов отметил, что режим ЧП будет адаптироваться к условиям конкретных регионов Украины по рекомендациям местных властей. Решение об этом будут принимать областные комиссии, в которые войдут представители всех государственных органов.
Он также сказал, что для примыкающих к линии столкновения районов Донецкой и Луганской областей уже действует особый режим, который достаточно соответствует сложившейся ситуации.
Отвечая на вопросы журналистов секретарь СНБО уточнил, что закон подразумевает введение чрезвычайного положения сроком на 30 дней, а при необходимости оно может быть продлено новым указом президента.
Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее регионах вводится указом президента, который подлежит утверждению Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения президента.
- 21 февраля 2022 года лидер РФ Владимир Путин созвал заседание Совбеза РФ, на котором все его члены поддержали признание "республиками" оккупированных районов Донбасса.
- В тот же день Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска.
- 22 февраля президент Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет исключительно о гражданах, которые относятся к оперативному резерву.
- Верховная Рада сегодня приняла обращение к СНБО с просьбой ввести санкции против российских чиновников, причастных к решению о признании Россией "республиками" оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины.
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