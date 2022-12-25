UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СНБО: РФ через пропаганду пытается принудить Украину к переговорам. В этот раз через Запад

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 14:39
СНБО: РФ через пропаганду пытается принудить Украину к переговорам. В этот раз через Запад - Фото
Кремль (Фото: EPA)

Российская пропаганда активно продвигает тему переговоров РФ и Украины на условиях Кремля через западные медиа. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики заявляют, что на этой неделе пропаганда Кремля через иностранные СМИ и спикеров пыталась продвигать тезис о необходимости переговоров на условиях РФ.

Отмечается, что в издании The American Conservative отставной полковник арми США Дуглас Макгрегор заявил, что "единственным решением украинского конфликта являются мирные переговоры и признание законных интересов безопасности РФ в регионе".

Российские пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на издание Politico утверждали, что американские чиновники хотят закончить войну дипломатическим путем, так как поддержка войны не может быть бесконечной. 

Также ресурсы россиян распространяли опрос в болгарском издании "Факты" о том, насколько перспективной является идея проведения переговоров и комментарии к нему от болгар, которые считают, что украинцы должны перестать сопротивляться геноциду РФ. 

Читайте также: Зеленский может представить мирный план в феврале. Путин хочет нового наступления — WSJ

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пропаганда дезинформация снбо переговоры с россией
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 