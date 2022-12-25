СНБО: РФ через пропаганду пытается принудить Украину к переговорам. В этот раз через Запад
Российская пропаганда активно продвигает тему переговоров РФ и Украины на условиях Кремля через западные медиа. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
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Аналитики заявляют, что на этой неделе пропаганда Кремля через иностранные СМИ и спикеров пыталась продвигать тезис о необходимости переговоров на условиях РФ.
Отмечается, что в издании The American Conservative отставной полковник арми США Дуглас Макгрегор заявил, что "единственным решением украинского конфликта являются мирные переговоры и признание законных интересов безопасности РФ в регионе".
Российские пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на издание Politico утверждали, что американские чиновники хотят закончить войну дипломатическим путем, так как поддержка войны не может быть бесконечной.
Также ресурсы россиян распространяли опрос в болгарском издании "Факты" о том, насколько перспективной является идея проведения переговоров и комментарии к нему от болгар, которые считают, что украинцы должны перестать сопротивляться геноциду РФ.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил мирный план Зеленского со своими коллегами по Большой семерке. Он назвал это "хорошим началом".
- На встрече 21 декабря президент США Джо Байден пытался понять взгляды президента Владимира Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах с РФ.
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "готова к переговорам". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который сказал, что лидеру оккупантов стоит вернуться в реальность.
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