СНБО: РФ через пропаганду пытается принудить Украину к переговорам. В этот раз через Запад

Российская пропаганда активно продвигает тему переговоров РФ и Украины на условиях Кремля через западные медиа. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики заявляют, что на этой неделе пропаганда Кремля через иностранные СМИ и спикеров пыталась продвигать тезис о необходимости переговоров на условиях РФ.

Отмечается, что в издании The American Conservative отставной полковник арми США Дуглас Макгрегор заявил, что "единственным решением украинского конфликта являются мирные переговоры и признание законных интересов безопасности РФ в регионе".

Российские пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на издание Politico утверждали, что американские чиновники хотят закончить войну дипломатическим путем, так как поддержка войны не может быть бесконечной.

Также ресурсы россиян распространяли опрос в болгарском издании "Факты" о том, насколько перспективной является идея проведения переговоров и комментарии к нему от болгар, которые считают, что украинцы должны перестать сопротивляться геноциду РФ.

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Дмитро Гриниченко

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