СНБО: Ситуация на фронте не катастрофическая, но Путин реализует угрозу по серой зоне

Александр Литвиненко (Фото: EPA)

Ситуация на фронте крайне сложная, но не катастрофическая, в то же время российский диктатор Владимир Путин реализует свою угрозу по созданию серой зоны. Российские стратеги планируют захватить не только Украину, но изменить весь мировой порядок. Об этом заявил в видеообращении к участникам Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

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Литвиненко заявил, что украинские войска продолжают тяжелые бои за маленькие села и поселки в Донецкой и Запорожских областях.

"Но гораздо хуже, что россияне направляют свои воздушные силы против объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих крупные индустриальные города Востока и Юга Украины. Путин реализует свою угрозу по созданию серой зоны", – заявил он.

Он отметил, что россияне используют апробированную в Сирии стратегию провоцирования миграционного кризиса, ведь во время атак умирают и страдают не только военные, а дети, женщины и пожилые люди.

Секретарь СНБО считает, что путинские стратеги планируют не только захватить Украину, но и изменить весь мировой порядок.

"Место права должна занять сила, место прав человека – произвол, демократию должен заместить авторитаризм. А главное вместо свободы должно прийти рабство", – подчеркнул он.

Литвиненко акцентировал – Путина не остановят административные границы Восточных и Южных регионов Украины, которые он стремится оккупировать, он не обратит внимания и на государственные границы членов НАТО.

"Россияне понимают только один язык – язык силы. И чтобы выстоять, Западный мир должен быть сильным и готовым эту силу применять", – добавил секретарь СНБО.