РНБО: Ситуація на фронті не катастрофічна, водночас Путін реалізує погрозу щодо сірої зони
Ситуація на фронті є вкрай складною, але не катастрофічною, водночас російський диктатор Володимир Путін реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони. Російські стратеги планують захопити не лише Україну, але й змінити весь світовий порядок. Про це заявив у відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря "НАТО 2024 й Арктична Європа" секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко.
Литвиненко заявив, що українські війська продовжують важкі бої за маленькі села і селища у Донецькій і Запорізьких областях.
"Але набагато гірше, що росіяни спрямовують свої повітряні сили проти об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечують великі індустріальні міста Сходу і Півдня України. Путін реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони", – заявив він.
Він наголосив, що росіяни використовують апробовану у Сирії стратегію провокування міграційної кризи, адже під час атак умирають і страждають не тільки військові, а діти, жінки та старші люди.
Секретар РНБО вважає, що путінські стратеги планують не тільки захопити Україну, але й змінити весь світовий порядок.
"Місце права має посісти сила, місце прав людини – свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи має прийти рабство", – наголосив він.
Литвиненко акцентував – Путіна не зупинять адміністративні кордони Східних і Південних регіонів України, які він прагне окупувати, він не зверне увагу й на державні кордони членів НАТО.
"Росіяни розуміють лише одну мову – мову сили. І щоб вистояти, Західний світ має бути сильним і готовим цю силу застосовувати", – додав секретар РНБО.
- 20 травня начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Плетенчук заявив, що втрат позицій ЗСУ в районі населеного пункту Роботине не було, водночас армія Росії посилила тиск на цій ділянці, продовжуючи безрезультатно штурмувати населений пункт потягом останнього тижня.