РНБО: Ситуація на фронті не катастрофічна, водночас Путін реалізує погрозу щодо сірої зони

Олександр Литвиненко (Фото: EPA)

Ситуація на фронті є вкрай складною, але не катастрофічною, водночас російський диктатор Володимир Путін реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони. Російські стратеги планують захопити не лише Україну, але й змінити весь світовий порядок. Про це заявив у відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря "НАТО 2024 й Арктична Європа" секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко.

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Литвиненко заявив, що українські війська продовжують важкі бої за маленькі села і селища у Донецькій і Запорізьких областях.

"Але набагато гірше, що росіяни спрямовують свої повітряні сили проти об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечують великі індустріальні міста Сходу і Півдня України. Путін реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони", – заявив він.

Він наголосив, що росіяни використовують апробовану у Сирії стратегію провокування міграційної кризи, адже під час атак умирають і страждають не тільки військові, а діти, жінки та старші люди.

Секретар РНБО вважає, що путінські стратеги планують не тільки захопити Україну, але й змінити весь світовий порядок.

"Місце права має посісти сила, місце прав людини – свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи має прийти рабство", – наголосив він.

Литвиненко акцентував – Путіна не зупинять адміністративні кордони Східних і Південних регіонів України, які він прагне окупувати, він не зверне увагу й на державні кордони членів НАТО.

"Росіяни розуміють лише одну мову – мову сили. І щоб вистояти, Західний світ має бути сильним і готовим цю силу застосовувати", – додав секретар РНБО.